Джонсон надеется при помощи санкций удержать РФ от "катастрофического просчета" на Украине

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своей главной задачей для разрешения напряженности у границ Украины убеждение других стран разработать санкции против России. Такое заявление он сделал, выступая в среду в Палате общин британского парламента.

"Ситуация очень рискованная. Работа Великобритании заключается в том, чтобы вести вперед Запад, объединяя самые важные страны в создании пакета экономических санкций, которые остановят президента [России Владимира] Путина от того, что, как мне кажется, будет катастрофичным просчетом, и усиливая нашу поддержку Украины, украинцев и украинской армии", - сказал Джонсон. "Мы делаем это, поставляя смертоносное, но оборонительное вооружение, а также осуществляя тренировку украинцев", - добавил он.

17 января британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.

Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать местных военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ сообщали, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

При этом Джонсон в среду вновь высказался за дипломатическое разрешение сложившейся ситуации. "Жизненно важно, чтобы при помощи дипломатии был найден выход", - заметил он.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.