В Сербии надеются на скорый визит Мишустина

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Сербии надеются на скорый визит в Белград премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом заявила в среду премьер Сербии Ана Брнабич в ходе встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

"Брнабич подчеркнула, что ожидает дальнейшей активизации экономического сотрудничества, а также визитов официальных лиц двух стран, причем выразила убежденность, что председатель правительства Российской Федерации Мишустин вскоре посетит Сербию", - говорится в сообщении пресс-службы сербского кабмина.

Собеседники также обсудили реализацию проектов цифрового связывания, обмен идеями, опытом и стратегиями в рамках высокотехнологичных компонентов, инфраструктуры и медицины.

Брнабич поблагодарила российскую сторону за возможность посетить Международный экспортный форум "Сделано в России - 2021" в конце прошлого года. В свою очередь Боцан-Харченко оценил визит Брнабич в Москву как "очень успешный".

В ходе своего визита в Россию 10 декабря 2021 года Ана Брнабич вместе с Михаилом Мишустиным осмотрели ряд стендов на выставке форума "Сделано в России - 2021". В ходе экскурсии они общались между собой не только с помощью переводчиков, но и на английском языке. Премьеров сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В ходе визита Брнабич пригласила своего российского коллегу посетить балканскую республику.