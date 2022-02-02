Кандидатуру Греции в Совбез ООН поддерживает более половины членов организации

АФИНЫ, 2 февраля. /ТАСС/. Греция добилась поддержки своей кандидатуры в непостоянные члены СБ ООН на период 2025-2026 годов у более чем 50% государств - членов этой организации, представивших об этом письменные подтверждения. Об этом заявил в среду глава МИД Греции Никос Дендиас. Его высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Обеспечены 97 письменных обязательств [стран - членов ООН] в пользу греческой кандидатуры. То есть более 50% государств - членов ООН поддерживают наше избрание, которое состоится в сентябре 2024 года", - сказал Дендиас. "Это ощутимый результат политики, проводимой правительством [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса", - добавил министр.

Глава МИД отметил, помимо Греции, от Европы на место в Совбезе претендует сейчас только Дания. "Однако нельзя исключать возможность выдвижения другой кандидатуры", - уточнил Дендиас. "Мы начнем открытую кампанию за нашу кандидатуру, чтобы собрать не просто незначительное большинство, а добиться максимально возможного консенсуса для греческого присутствия в Совете Безопасности ООН. Наша кампания будет включать создание символики, которую мы представим, а также назначение специального посланника по нашей кандидатуре, который будет иметь своей основной целью и задачей продвижение нашего послания во всех государствах-членах ООН. Аналогичный специальный посланник уже назначен Данией", - сказал министр.

"Мы организуем специальное мероприятие в Нью-Йорке в рамках Министерской недели Генеральной Ассамблеи в сентябре 2022 года на эту тему, - добавил Дендиас. - Я продолжу свои визиты в страны, которые еще не взяли на себя обязательство поддержать нашу кандидатуру, а также в государства с международным влиянием, которые могут помочь нам сблизиться с другими третьими странами. Также все наши представительства за рубежом начнут кампанию информирования о наших позициях".

"Основной посыл нашей кандидатуры - "80 лет Уставу ООН: его основополагающие принципы актуальны как никогда, - рассказал министр. - Наша цель - продвигать эти принципы, которые являются основными ценностями внешней политики Греции. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств. Полное соблюдение принципов международного права, в том числе международного морского права. Запрещение применения силы или даже угрозы применения силы. Мирное урегулирование споров в соответствии с международным правом, а также, при необходимости, путем обращения в Международный суд в Гааге, ведь Международный суд является одним из ключевых органов ООН". Кроме того, в число целей греческой внешней политики входит и содействие международному сотрудничеству для решения современных международных проблем, таких как изменение климата, миграция беженцев и терроризм, отметил глава МИД.