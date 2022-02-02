Президент Румынии высказался за наращивание присутствия НАТО в регионе Черного моря

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за наращивание военного присутствия НАТО, США и других союзников в регионе Черного моря. Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения в среду базы ВВС имени генерала Эманоила Ионеску в Кымпия-Турзий (уезд Клуж, северо-запад страны).

"Мы переживаем крайне напряженный период, когда риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, включая безопасность Румынии, увеличились, - утверждал он. - Очевидны тенденции возврата к политике силы и оспаривания нынешнего либерального международного порядка, а также европейской архитектуры безопасности, выстроенной после холодной войны". "Этот контекст безопасности подтверждает необходимость более значительного присутствия НАТО, США и других союзников в регионе Черного моря, чтобы обеспечить укрепленную позицию сдерживания и обороны", - полагает румынский президент.

В связи с этим глава государства выразил высокую оценку недавним решениям президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона о развертывании военных сил в Румынии. "На протяжении всего этого периода мы находимся в тесном контакте на дипломатическом, операционном и техническом уровне для определения точных деталей и дат развертывания американских и французских воинских подразделений в Румынии, - сказал он, - и, несомненно, вскоре последуют конкретные сообщения об этом".

"Румыния исполнена решимости и в дальнейшем развивать и модернизировать свои военные мощности, - заявил Йоханнис. - <...> Продолжение стратегических усилий Румынии, чтобы гарантировать территориальную целостность и безопасность граждан, а также оказывать поддержку союзным государствам и партнерам, в соответствии с принятыми международными обязательствами, является приоритетом внешней политики и политики безопасности Румынии".