Глава Минобороны Латвии считает, что республике не грозит война с Россией

РИГА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что его стране в настоящее время не угрожает война с Россией.

"В этот момент нам война не угрожает", - передает его слова в среду местный информационный портал "Балтийский голос". "Одновременно нам нужно понять, что ситуация хуже, чем она была год или два назад. Могу успокоить: в ближайшее время не вижу, отчего была бы прямая угроза Латвии. Мы чувствуем себя достаточно сильными, и мы определенно лучше подготовлены, чем в 2014 году, также престиж Латвии и возможности у наших партнеров намного большие", - утверждал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.