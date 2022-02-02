Кулеба подтвердил, что встречу советников глав "четверки" планируют на следующей неделе

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется на следующей неделе. Об этом в среду на брифинге сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"На следующую неделю уже планируется их встреча, как и было договорено в Париже. Но сейчас нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что все может еще 30 раз поменяться", - сказал он.

Предыдущие переговоры политических советников лидеров нормандского формата прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссии в Берлине.