Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Киев готов к переговорам с Москвой в любом возможном формате. Об этом в среду на брифинге заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, мы годами работали в "нормандском формате" вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта", - сказал он.

Министр добавил, что рассчитывает на проведение нового саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия, Франция).

В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт на востоке Украины является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений. Однако Киев настойчиво называет Россию стороной конфликта в Донбассе, подобные высказывания делают и ряд западных политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не исключает прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Путин отмечал, что если речь идет об обсуждении проблем вокруг Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Зеленского готовы принять в России для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но если украинский лидер намерен рассматривать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме.