Главы МИД Великобритании и Украины обсудили укрепление связей в области безопасности

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, стороны обсудили укрепление отношений в области безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Глава МИД [Трасс] поговорила с министром иностранных дел Кулебой, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом российской агрессии. Она выразила глубокое разочарование тем, что не смогла посетить Украину на текущей неделе, но надеется назначить визит на другую дату в скором времени и заявила о планах скоро посетить Москву", - сказано в сообщении.

Как отмечается в заявлении, Трасс и Кулеба "согласились с тем, что союзникам в Европе и НАТО необходимо выступить единым фронтом перед Россией". В нем также указывается, что глава британского МИД рассказала украинскому коллеге о том, как Лондон проводит "дипломатическую работу и работу по сдерживанию", в том числе при координации усилий с союзническими странами, чтобы "удержать Россию на дипломатическом треке" и обеспечить "оборонную и экономическую поддержку Украины".

"Оба министра согласились с важностью укрепления связей Украины в области торговли, инвестиций, дипломатии и безопасности с Великобританий и другими демократиями по всему миру. Они обсудили, как решительный и сильный ответ Кремлю поможет сдержать будущую и нынешнюю российскую агрессию", - заключается в сообщении.

Предполагалось, что Трасс посетит Украину 1 февраля вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако 31 января глава МИД королевства была вынуждена отменить планы в связи с положительным анализом ее теста на коронавирус. Как во вторник сообщил Кулеба, из-за болезни Трасс было отложено объявление о создании трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Сам Джонсон провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.