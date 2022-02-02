В России при содействии с МВД Таджикистана обезвредили три "спящие" ячейки террористов

ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Три "спящие" ячейки террористических организаций были выявлены и обезврежены в России благодаря полученной от Министерства внутренних дел Таджикистана информации. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду глава ведомства Рамазон Рахимзода.

"В результате совместной деятельности мы направили в МВД России три сообщения о том, что на территории РФ имеются "спящие" ячейки террористических организаций, и по нашей информации они провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых были задержаны более 13 членов террористических и экстремистских организованных преступных групп из граждан не только Таджикистана, но и других республик", - сказал он.

Глава МВД Таджикистана добавил, что задержанные находились на территории России. По его словам, члены этих группировок проходили обучение в Сирии и Ираке и вернулись на территорию стран СНГ, в том числе и в РФ.

"Мы систематически проводим совместную работу по обмену информацией, задержанию, изучению опыта задержания террористических группировок, которые находятся на территории стран СНГ", - пояснил Рахимзода.