Более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов совершено с августа 2020 года

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что с августа 2020 по декабрь 2021 года в отношении белорусских дипломатов было совершено более 20 актов агрессии.

"С августа 2020 по декабрь 2021 года совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий", - заявил в среду представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что "непосредственно нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Беларуси в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве".

Пресс-секретарь констатировал, что "за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных, а порой даже не разыскивали их". "Понятно, это неспособность или нежелание отдельных стран Европейского союза исполнять свои священные обязательства", - сказал официальный представитель МИД Белоруссии.