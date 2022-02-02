Польша провела военные учения на границе с Украиной

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Польша провела учения войск территориальной обороны (ВТО) в граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщил в среду радиостанции RMF-24 представитель командования учениями капитан Витольд Сура.

"Учения проходили на территории почти всего воеводства. Для военнослужащих они были очень интенсивными", - сказал он.

В ходе учений бойцы подразделений ВТО проводили стрельбы из винтовок MSBS GROT и других типов стрелкового оружия, а также окапывались и учились ориентироваться на местности.

В учениях приняли участие свыше 800 бойцов ВТО. "Осенью в воеводстве будут проведены 14-дневные учения", - сообщил капитан Сура.

Войска территориальной обороны - пятый вид Вооруженных сил Польши наравне с сухопутными силами, ВМС, ВВС и войсками специального назначения. Формирование ВТО ведется в республике уже три года. Каждая бригада насчитывает от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. добровольцев. Общую численность ВТО планируется довести до 45-50 тыс. человек.

Вступить в ВТО может любой желающий из числа местных жителей в возрасте от 18 до 55 лет, обладающий хорошим здоровьем и не имеющий уголовного прошлого.