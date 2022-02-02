МИД Литвы: страны Балтии и Дания одинаково оценивают угрозы безопасности в регионе

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Страны Балтии и Дания едины в оценках угроз региональной безопасности. Об этом в среду по итогам встречи с находящимся в Вильнюсе с визитом главой МИД Дании Еппе Куфудом заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Направление Данией в Литву дополнительного контингента ВВС с четырьмя истребителями F-16 является миссией солидарности, которая демонстрирует, что Дания и страны Балтии одинаково понимают угрозы региональной безопасности", - заявил он.

Как сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, главы МИД обсудили ситуацию у границ Украины и пребывание российских военных на территории Белоруссии для совместных учений. "На фоне этих вызовов была подчеркнута необходимость сохранять единую и твердую позицию союзников с оказанием поддержки Украине, включая военную помощь", - говорится в сообщении.

28 января в Литву для укрепления миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, осуществляемой с литовской авиабазы Зокняй, Дания командировала контингент своих ВВС, в котором около 80 военнослужащих: пилоты, техники, медперсонал, группа материально-технической поддержки. Они присоединились к контингенту ВВС Польши.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на аэродроме Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.