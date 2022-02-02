Белый дом: США готовы к конструктивному взаимодействию с Россией по безопасности

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация США настроена на конструктивное дипломатическое взаимодействие с российской стороной по вопросам, касающимся безопасности. Об этом заявила в среду на спецбрифинге заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Как заявляли и давали понять госсекретарь [США Энтони] Блинкен, президент США [Джо Байден], европейские лидеры, мы привержены дипломатии. Мы готовы к диалогу с властями России, к тому, чтобы выслушать опасения российской стороны и конструктивно взаимодействовать по этому вопросу", - сказала она.

По словам Нюбергер, "США, НАТО и Украина добиваются мира и мирной альтернативы текущим подходам". Вместе с тем она выступила с утверждением, что в текущей ситуации вокруг Украины "Россия является причиной кризиса".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Они предполагают среди прочего отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе отказ от принятия в состав объединения Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. На прошлой неделе Вашингтон и Брюссель передали России письменные ответы на эти предложения.