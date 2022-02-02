Власти Черногории не будут отвечать на запрет госсекретарю МВД страны на въезд в Россию

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Черногория не будет отвечать на введенный РФ запрет госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу на въезд в Россию. Об этом говорится в совместном заявлении черногорских МВД и МИД, опубликованном в среду. Ранее Москва объявила о такой мере в ответ на решение Подгорицы предоставить убежище бизнесмену Тельману Исмаилову, которого российские власти объявили в международный розыск.

"Черногория не будет вводить никаких ответных мер. Мы настроены поддерживать политический диалог и сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес, на основе равенства и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

"Мы выражаем свое сожаление из-за запрета на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Считаем это решение необоснованным, тем более что он по действующим черногорским законам не занимается вопросами управления, а значит, не был включен в принятие решения по этому и подобным делам", - утверждают представители МВД и МИД.

"Сфера международной защиты иностранцев и предоставления убежища регулируется законом о международной и временной защите иностранцев и ратифицированными международными конвенциями, прежде всего Европейской конвенцией о правах человека. Компетентное организационное подразделение министерства внутренних дел самостоятельно проводит процедуру в соответствии с компетенцией и правовыми процедурами", - отмечается в заявлении двух министерств.

Ранее в среду Россия в качестве ответной меры на предоставление Черногорией политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову ввела запрет на въезд в РФ государственному секретарю министерства внутренних дел этой страны Зорану Миляничу. В МИД РФ это решение черногорских властей назвали недружественным шагом. Как напомнили в дипведомстве, Исмаилов объявлен по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории России.

Бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября 2021 года. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. Бизнесмену было предоставлено политическое убежище в Черногории и его отпустили на свободу. СК РФ объявил его в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.