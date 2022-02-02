СБУ сообщила о задержании у линии соприкосновения в Донбассе военнослужащего ЛНР

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о задержании у линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе, как утверждается, военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики.

"Задержание произошло вблизи поселка Екатериновка Луганской области", - отмечается на сайте СБУ. По данным службы, это житель Попаснянского района, который занимал различные воинские должности и "участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС (силовая операция ВСУ в Донбассе - прим. ТАСС).

В СБУ заявили, что военнослужащий якобы перешел на сторону Киева добровольно.

"В настоящее время злоумышленник задержан", ему предъявлено обвинение по статье "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины, которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. "В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении СБУ.