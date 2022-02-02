Президент Румынии приветствовал сообщение США о размещении в стране дополнительных сил

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал объявление Пентагона о размещении в стране дополнительных подразделений войск США. Об этом сообщается в среду на сайте президентской администрации.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис приветствовал сегодняшнее сообщение США о развертывании в Румынии батальона типа "Страйкер" в составе 1 тыс. американских военнослужащих, который будет находиться в Румынии начиная с этого месяца", - указывается в сообщении.

"Этот значительный вклад представляет собой безусловную демонстрацию солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии в контексте усилий по сдерживанию и обороне восточного фланга НАТО, в том числе в Румынии, в ответ на нынешнее тревожное развитие ситуации с безопасностью к востоку от Румынии, - отметили в президентской администрации. - Глава государства подчеркивает, что это решение имеет особое значение для евроатлантической безопасности в целом, составной частью которой является безопасность региона Черного моря".

"Президент Клаус Йоханнис выражает надежду, что это решение сыграет важную роль в сдерживании любого негативного развития ситуации с безопасностью в регионе в нынешнем контексте безопасности, что за ним последуют и другие шаги в этом же направлении в союзном контексте, а также что дипломатический диалог будет продолжен и будут выявлены жизнеспособные решения для нынешней ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США.