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Президент Эстонии не видит военной угрозы республике

Алар Карис заявил, что как член НАТО и ЕС страна хорошо защищена

ТАЛЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис заявил в среду, что не видит военной угрозы для республики.

"Прямой военной угрозы Эстонии нет, - сказал он по итогам заседания Совета государственной безопасности по обстановке в сфере безопасности в Европе. - Как член НАТО и Европейского союза Эстония хорошо защищена. Однако, если новая война затронет всю Европу, а также будет иметь последствия для Эстонии, нужно быть к ним готовыми - будь то возможный приток беженцев, вызовы кибербезопасности, экономические последствия или вопросы энергетической безопасности".

В состав Совета государственной безопасности, который является консультирующим органом при президенте Эстонии, входят спикер Рийгикогу (парламента), премьер-министр, председатель парламентской комиссии по госбезопасности, председатель парламентской комиссии по иностранным делам, глава МИД, министр обороны, министр финансов, глава МВД, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. На заседание совета в этот раз был приглашен также министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.

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