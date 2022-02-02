Моравецкий заявил, что США перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих военных

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. американских солдат будут переброшены в Польшу. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"США, как было объявлено, перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине", - написал глава польского правительства.

Это решение США Моравецкий назвал "жестом солидарности" и "еще одним важным символом объединения и сотрудничества демократических стран", а также предостережением России "от дальнейших военных действий".

В настоящее время в Польше дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих США.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.