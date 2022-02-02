В Швеции и Финляндии анализируют письмо главы МИД РФ, чтобы выработать единую позицию с ЕС

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитические ведомства Швеции и Финляндии анализируют послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности. Ответ на него будет дан после консультаций с государствами ЕС, объявили в среду министры иностранных дел двух стран Анн Линде и Пекка Хаависто на пресс-конференции после переговоров совместно со шведским и финским министрами обороны Петером Хультквистом и Антти Кайкконеном.

"В настоящее время содержание письма анализируется, после чего будут проведены консультации с другими европейскими странами, в том числе с Финляндией, для выработки единой позиции", - сказала Линде. Хаависто также добавил: "Мы бы предпочли единый ответ ЕС [на письмо Сергея Лаврова]".

Линде также подчеркнула, что "российская аргументация хорошо известна". По ее утверждению, у России "свое толкование понятия "европейская безопасность", которое отличается от представления, которое есть у Швеции и других стран". "Наша основная позиция хорошо известна. Мы привержены соблюдению принципов европейской безопасности и права каждой страны самим выбирать свой путь в политике безопасности", - заявила глава шведского МИД.

Она добавила, что Швеция намерена в тесных консультациях с Финляндией продолжить тесный диалог с НАТО и отдельными союзниками. "Кроме того, мы вместе работаем над тем, чтобы ЕС усилил поддержку Украины и принял решительные меры в ответ на действия России", - продолжила Линде.

Швеция очень серьезно относится к российской военной угрозе вокруг Украины, утверждала также министр. "Язык силы подрывает возможность ведения конструктивного дипломатического разговора по вопросам безопасности, которые Россия сама хочет обсуждать. Проект договора является выражением стратегической цели России по воссозданию сфер интересов в Европе. Это неприемлемо", - считает Линде.

По ее словам, Швеция поддерживает дипломатический процесс, направленный на снижение уровня напряженности, и выступает за право каждой страны на собственный выбор в области политики безопасности.

Оборонное сотрудничество Швеции и Финляндии

Хультквист на пресс-конференции в свою очередь напомнил, что Швеция вместе с Финляндией проводит целый ряд военных учений в воздухе, на суше и море. "У нас есть сотрудничество, которое выходит за рамки мира, то есть в области также кризисов и обороны", - указал шведский министр обороны.

По словам Кайкконена, оборонная готовность Финляндии находится на хорошем уровне, при этом его ведомство не видит угроз у границ. "Мы не видим военных угроз непосредственно у наших границ, - подчеркнул глава финского оборонного ведомства. - Мы настоятельно призываем и поддерживаем дипломатическое решение сложившейся ситуации [с Украиной]. Это чрезвычайно важно как для Финляндии, так и для Швеции".

Проекты договора и письмо

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Россия ожидает оперативной реакции на послание Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Об этом говорится в тексте послания, опубликованного на сайте МИД РФ во вторник.