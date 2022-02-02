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Кризис на Украине

Глава ЛНР считает, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе

Риторика украинских властей все чаще демонстрирует желание выйти из минских соглашений, добавил Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Украинские власти не заинтересованы в достижении мира в Донбассе, а их риторика все чаще демонстрирует желание Киева выйти из минских соглашений. Об этом в среду заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"В последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из "Минска". Действия Украины направлены на эскалацию конфликта. Указ [президента Украины Владимира] Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от "западных партнеров незалежной", только подтверждают это. Украина не заинтересована в мире", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

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