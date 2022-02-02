Глава МИД Израиля считает маловероятной "жесткую конфронтацию" России и Украины

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не считает, что в ближайшее время произойдет масштабный конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом новостного портала Axios, фрагменты которой были опубликованы в среду.

"В данный момент оценка [ситуации] следующая: мы не считаем, что в ближайшее время произойдет жесткая конфронтация", - заявил Лапид. "Я также не считаю, что там вот-вот начнется третья мировая война", - добавил он.

Лапид отметил, что в ближайшее время планирует обсудить ситуацию на границе РФ и Украины с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По данным "Аксиос", у Израиля тесные дипломатические отношения и с Россией, и с Украиной. Лапид подчеркнул, что в России находится третья по величине еврейская община, на Украине - пятая, поэтому Израиль должен действовать в отношении этих стран особенно осторожно.

Накануне Яир Лапид побеседовал о якобы назревающем конфликте РФ и Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.