Псаки прокомментировала решение США о переброске дополнительных войск в Европу

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Решение Вашингтона перебросить дополнительные силы в Европу не было обусловлено какими-либо новыми данными американской разведки или событиями, соответствующие консультации велись уже несколько недель. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы не стала считать, что это решение было принято в связи с какими-либо событиями, произошедшими в последние 48 часов или за последние несколько дней. Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнерами в регионе, куда направляются эти военные", - сказала она, отвечая на вопрос, был ли предпринят указанный шаг из-за получения американской стороной новых разведывательных данных.

Возможные шаги РФ с целью деэскалации вокруг Украины повлияли бы на решения США об уровнях американского военного присутствия в Европе, заявила Псаки.

"Очевидно, если Россия решит пойти на деэскалацию и предпринять шаги с целью деэскалации, это, безусловно, повлияет на то, какой должна быть расстановка сил в этой части региона", - сказала она. "Если бы президент [России Владимир] Путин предпринял шаги по деэскалации, это, конечно, повлияло бы на наши расчеты", - добавила она.