Неканоническая Православная церковь Украины наложила "санкции" на митрополита Филарета

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) наложила "санкции" на главу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, лишив сана всех назначенных им архиереев. Соответствующее решение ПЦУ приняла в среду во время заседания синода.

"На основании ранее принятых священным синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому <...> с июня 2019 года канонически запрещено совершать компетенции епархиального архиерея и предстоятеля церкви, в частности запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан <...>", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ПЦУ.

В Православной церкви Украины объявили "вне закона" сторонников Филарета, поддержавших его в конфликте с главой ПЦУ Епифанием, лишили их сана и пригрозили церковным судом.

Церковный раскол

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых была УПЦ Киевского патриархата, была создана Православная церковь Украины, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Накануне собора по требованию Варфоломея было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата. Главой новой церкви был избран митрополит Епифаний, а Филарет стал почетным патриархом ПЦУ.

Однако позднее Филарет вступил в конфликт с ПЦУ, в июне 2019 созвал собор уже ликвидированной УПЦ КП, на котором было заявлено об отмене постановления о прекращении ее деятельности. УПЦ КП заявила, что ее главой остается Филарет. В ПЦУ с этим не согласились, назвав поместный собор УПЦ КП неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".

Русская православная церковь (РПЦ) и каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не признают канонического статуса новой церковной структуры ПЦУ. РПЦ и УПЦ считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.