В ООН не комментируют сообщения, что США пытались убедить Гутерриша не ездить на Олимпиаду

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Олимпийские идеалы соответствуют идеалам ООН, а тему прав человека генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш постоянно поднимает в своих контактах с представителями государств. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация американского издания Foreign Policy о том, что Соединенные Штаты пытались отговорить Гутерриша от посещения открытия Олимпиады в Пекине.

"Я не отвечаю за США, поэтому не буду говорить о том, что они делали", - сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос.

"Что касается визита, то генеральный секретарь рассматривает Олимпийские игры как важное выражение единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными странами, религиями и этническими группами, - продолжил Хак. - Мы приветствуем олимпийские идеалы, они соответствуют идеалам ООН. В этом цель визита".

Хак также отметил, что "генеральный секретарь всегда выражал и публично, и в частных визитах всегда заявлял о необходимости полного обеспечения прав человека, чтобы отдельные сообщества чувствовали, что к их идентичности проявляется уважение и они являются частью страны".

Гутерриш отправляется на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине в среду и вернется в Нью-Йорк в воскресенье, 6 февраля.

Журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на источники, что постоянный представитель США при ООН передала Гутерришу просьбу Белого дома воздержаться от поездки в Пекин. Ранее Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады - официальные представители США на открытие Игр не поедут.