В Хорватии не смогли сделать однозначного вывода о характере теракта в 2020 году

ЗАГРЕБ, 2 февраля. /ТАСС/. Комитет парламента Хорватии по внутренней политике и вопросам национальной безопасности не смог прийти к общему выводу о подлинном характере произошедшего в октябре 2020 года теракта, когда преступник-одиночка обстрелял здания правительственного квартала и полицейских. Об этом сообщило в среду государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, мнение председателя комитета, депутата от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Синиши Хайдаш Дончича, считающего, что теракт организовал именно одиночка, не поддержали члены комитета от правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которые придерживаются мнения, что за преступлением стоят отдельные группы людей.

Как отметил Хайдаш Дончич, необходимость созыва парламентского комитета была обусловлена различными толкованиями произошедшего теракта со стороны премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, министерства внутренних дел, генеральной прокуратуры и Агентства безопасности и разведки.

12 октября 2020 года 22-летний гражданин Хорватии Даниэль Безук из автоматического оружия в правительственном квартале Загреба обстрелял здания и троих полицейских, дежуривших на внешнем периметре площади, где располагаются государственные учреждения. В результате нападения один сотрудник службы безопасности получил несколько огнестрельных ранений. Нападавший совершил самоубийство.