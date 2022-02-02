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Госдеп объявил вознаграждение в размере $5 млн за информацию о наркоторговце из Боливии

По данным департамента, Максимилиано Давил Перес - бывший глава боливийского ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая позволит привлечь к ответственности боливийского наркоторговца Максимилиано Давила Переса. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госдепа.

По ее данным, Перес - бывший глава боливийского ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Предполагается, что он использовал служебное положение для организации перевозки наркотиков в США. К тому же, считается, что как до, так и во время пребывания на этом посту Перес был причастен к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег.

В 2020 году суд Южного округа в Нью-Йорке предъявил Пересу обвинение в сговоре с целью импорта кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия для организации наркотрафика.

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БоливияСША
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