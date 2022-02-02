Глава МИД Эстонии назвала Тартуский договор действующим

ТАЛЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила в среду, что считает Тартуский мирный договор действующим.

"Считаю важным подчеркнуть, что за 30 лет после восстановления нашей независимости мы смогли заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения нашей национальной независимости и суверенитета, как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе", - приводит ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла ранее, что Тартуский мирный договор, датированный 1920 годом, "является недействительным и принадлежит истории".

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.