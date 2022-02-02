Президент Сербии обсудил с представителями США и ЕС стабильность на Балканах

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Стабильность на Балканах, а также развитие Сербии и всего региона стали ключевыми темами трехсторонней встречи президента Сербии Александара Вучича с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром и специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком. Об этом сербский лидер сообщил в среду по результатам переговоров в своем Instagram.

"На трехсторонней встрече мы разговаривали о ключевых темах, значимых для устойчивого будущего и стабильности региона, а также о развитии Сербии и Западных Балкан", - написал сербский лидер.

Ранее спецредставитель ЕС по Западным Балканам Лайчак вместе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эскобаром посетили непризнанное Косово с трехдневным визитом. Они провели переговоры с властями непризнанного образования и лидерами политических партий. После этого Лайчак и Эскобар прибыли в Белград, где встретились с президентом Сербии Александаром Вучичем.