Госдеп заявил, что США не удивлены реакцией в РФ на переброску войск в Европу

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти США считают предсказуемой реакцию России на озвученные Пентагоном планы переброски дополнительных сил в Европу. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Я не думаю, что кто-либо здесь удивлен реакцией РФ <...>. Это буквально хрестоматийный пример для них - переворачивать реальность с ног на голову", - сказал он. "Это буквально как если бы лиса говорила, что у нее нет иного выбора, кроме как напасть на курятник", - утверждал Прайс. "Мы такое уже видели. Мы видели подобное", - продолжал представитель Госдепартамента. Он не пояснил, какую именно реакцию имеет в виду.

Прайс заверил, что переброска дополнительных сил направлена на "сдерживание и оборону". По его словам, этот шаг призван "дать недвусмысленный сигнал остальному миру, любым странам, которые будут угрожать коллективной безопасности" входящих в НАТО стран.

Пентагон сообщил в среду о намерении вскоре перебросить около одной тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тысячи - из США в ФРГ и Польшу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.