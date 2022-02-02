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Канцлер ФРГ заявил, что "нормандский формат" удалось оживить

Канцлер ФРГ заявил, что "нормандский формат" удалось оживить.

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ГерманияРоссияШольц, Олаф
Госдеп ждет, что ответ РФ покажет, к какому взаимодействую по безопасности готова Москва
Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что указанное дипломатическое взаимодействие следует осуществлять в "контексте более широкой деэскалации" вокруг Украины
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