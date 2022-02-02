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Госдеп ждет, что ответ РФ покажет, к какому взаимодействую по безопасности готова Москва

Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что указанное дипломатическое взаимодействие следует осуществлять в "контексте более широкой деэскалации" вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация США ожидает, что официальный ответ РФ на выраженную Вашингтоном позицию относительно предложений Москвы в сфере безопасности даст возможность понять, к какому дипломатическому взаимодействию готова Россия. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы предполагаем, что в этом ответе будет подробно и конкретно изложено в письменной форме, какой позиции придерживается российская сторона, на какое взаимодействие она готова, какой дальнейший путь является для нее приемлемым, какие двери, возможно, закрыты", - отметил он.

"Мы надеемся, и, как кажется, министр иностранных дел [России] Сергей Лавров вчера (во вторник - прим. ТАСС) дал это понять, что после получения российского ответа будет возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия, - продолжил Прайс. - Мы пока не знаем, в каком формате, в какие сроки. Но мы знаем, что, если, как мы и надеемся, последует дальнейшее дипломатическое взаимодействие, мы со своей стороны будем вести его в тесной координации с партнерами и союзниками. Надеемся, что Россия подойдет к этому добросовестно".

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, указанное дипломатическое взаимодействие следует осуществлять в "контексте более широкой деэскалации" вокруг Украины. "Мы можем говорить, нет никаких предварительных условий для диалога. Но это дипломатическое взаимодействие ни к чему не приведет <...>, если не будет осуществлять в контексте более широкой деэскалации", - подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Предложения РФ

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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