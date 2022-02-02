Минобороны ОАЭ объявило об уничтожении трех беспилотников в воздушном пространстве страны

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило об уничтожении трех беспилотников, которые были перехвачены в воздушном пространстве страны. Сообщение об этом опубликовано вечером в среду в Twitter ведомства.

"Министерство обороны информирует о перехвате и уничтожении вдали от населенных пунктов трех враждебных беспилотников, попавших в воздушное пространство ОАЭ на рассвете сегодня, 2 февраля 2022 года. Минобороны подчеркивает, что готово противостоять любым угрозам и принимает все необходимые меры для защиты государства и его территории", - говорится в тексте, в котором не уточняется, откуда были запущены беспилотники.

17 января мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби и на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов компании пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

После этого эмиратское оборонное ведомство несколько раз сообщало об успешном перехвате беспилотников и баллистических ракет, которые запускали хуситы. Власти страны ввели с 22 января на один месяц запрет на использование в стране частных беспилотников и легких спортивных самолетов.

В свою очередь представители мятежников неоднократно подчеркивали, что готовы расширить круг мишеней, которые будут включать более важные объекты, назвав ОАЭ "небезопасным государством, продолжающим агрессию против Йемена".