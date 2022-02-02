Президент Сербии: США и ЕС поддерживают продолжение диалога Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Соединенные Штаты поддерживают продолжение конструктивных переговоров Белграда и Приштины. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Сербии Александара Вучича по итогам его переговоров с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром и специальным представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

"Президент [Вучич] подчеркнул, что Сербия как серьезный партнер ведет себя ответственно и полностью выполняет свои обязательства, наталкиваясь на попытки Приштины односторонними провокациями и нереальными ожиданиями от посредников в диалоге избежать выполнения своих обязательств. Американский представитель Эскобар и спецпредставитель Лайчак заявили, что поддерживают продолжение конструктивного диалога Белграда и Приштины, а также интеграцию Западных Балкан в ЕС, подчеркнув, что ключевым является выполнение обеими сторонами своих обязательств", - говорится в сообщении.

Как заверил Лайчак, ЕС и США занимают общую позицию по диалогу и будущему региона в ЕС.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза. Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.