СМИ: турецкая артиллерия атаковала позиции курдских отрядов в Манбидже на севере Сирии

БЕЙРУТ, 3 февраля. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в окрестностях города Манбидж на севере Сирии. Как сообщило в среду курдское агентство Firat, турецкие войска выпустили 19 снарядов по поселку Шейх-Насер, еще 19 снарядов разорвались в Эс-Сайяде и Йаланлы. Сведений о потерях среди мирных граждан и нанесенном материальном уроне не поступало.

Удары турецкой артиллерии последовали в ответ на обстрелы бойцами СНС пограничного города Эль-Баб (44 км к северу от Алеппо), где в среду погибли девять членов сирийских оппозиционных формирований, поддерживаемых Анкарой, еще 32 получили ранения.

Ранее, по информации Firat, турецкие ВВС нанесли удары по огневым рубежам курдских формирований на севере Алеппо и соседних провинций Ракка и Хасеке. При массированной атаке на район расположения местной электростанции погибло четыре курда.

Командование коалиции "Силы демократической Сирии", костяк которых составляют отряды СНС, обвинило в среду Турцию в преднамеренном разжигании нового конфликта в подконтрольных курдам северных регионах. В заявлении, переданном Firat, указывается, что "действия турецких войск и их пособников ведут к дестабилизации положения и срыву соглашения о прекращении огня".

Как утверждает командование СДС, Турция ведет подготовку к операции по расширению зоны безопасности, которая была создана в 2017 году в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз. В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо.

Турция провела также в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы в Хасеке и Ракке.