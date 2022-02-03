СМИ: в Индии завершились испытания морской версии истребителя Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Испытания и демонстрационные полеты французского истребителя Rafale Marine производства компании Dassault Aviation завершились на береговом испытательном полигоне Ханса в индийском западом штате Гоа. Об этом в четверг сообщает газета The Business Standard со ссылкой на источники.

"Морская версия истребителя Rafale прошла успешные 12-дневные летные испытания на береговом объекте в Гоа, где моделировались условия, аналогичные условиям на индийском авианосце Vikrant", - цитирует издание слова источников.

По их данным, в апреле-мае в Гоа состоится аналогичная демонстрация американских истребителей F-18, которые наряду с Rafale-M рассматриваются в качестве одного из вариантов для базирования на борту проходящего сейчас ходовые испытания третьего индийского авианосца Vikrant. В ходе демонстрационных полетов французские и американские самолеты должны, в частности, продемонстрировать способность совершать укороченный взлет с наклонной рампы Vikrant с полным вооружением и заправкой топливом.

ВМС Индии планируют в ближайшее время закупить по меньшей мере 57 новых палубных истребителей для своего авианосного флота.

Rafale-M развернуты на французском атомном авианосце Charles de Gaulle; истребители F-18 Super Hornet состоят на вооружении авианосца USS Ronald Reagan, CVN-76 и других авианосцев типа Nimitz. Парк американской авианосной авиации насчитывает более 600 истребителей этого типа. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К корабельного базирования, которыми оснащен авианосец Vikramaditya (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Горшков").

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт на поставку 36 истребителей наземного базирования "Рафаль" на общую сумму около 8,8 млрд долларов. Первая партия в составе пяти самолетов была передана заказчику 29 июля 2020 года. По контракту с Францией все истребители должны поступить до конца 2022 года.