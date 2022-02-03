Глава ДНР обвинил Киев в росте числа провокаций за последнюю неделю

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Киев в резком росте за последнюю неделю числа провокаций в виде анонимных сообщений о минировании объектов в Донбассе.

"За последнюю неделю киевский режим совершил в отношении ДНР беспрецедентное количество провокаций", - написал он в четверг в своем Telegram-канале, обратив внимание на поступающие с 28 января анонимные сообщения о нахождении взрывных устройств на территории ряда объектов в Донецке, Горловке и Макеевке. "Вчера, 2 февраля, история получила продолжение: сообщения о минировании в школах и вузах охватили практически всю республику. Угрозы взрывов более чем в 400 зданиях в 16 населенных пунктах повлекли необходимость эвакуации более 75 тыс. человек", - отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. "В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть, - заявил он. - Самое циничное в том, что агрессия Украины направлена на наших детей. Но украинская тактика запугивания никогда не срабатывала против нас, не сработает и сейчас".

Пушилин отметил отличную работу экстренных служб и профильных министерств во всех этих случаях.

"Однако мы понимаем, что подобное повышение градуса напряженности - это не только удар по психике наших детей и их родителей, значительные финансовые затраты, огромная нагрузка на личный состав и загруженность экстренных служб. Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям", - заявил глава ДНР.

Пушилин также обратил внимание, что волна ложных минирований прокатилась и по Крыму. "Запредельный цинизм организаторов этого беспредела, которые находятся на украинской территории, укладывается в рамки общей политики Украины в отношении жителей Донбасса и всех русских людей", - заключил глава ДНР.