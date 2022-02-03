СМИ: в ходе десантной операции США на севере Сирии убиты девять человек

ТАСС, 3 февраля. Девять человек были убиты во время проведения силами США контртеррористической операции на севере Сирии. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, десантная спецоперация проходила в провинции Идлиб.

Отмечается, что операция продолжалась около трех часов, американские ВВС совершили более пяти атак по выбранным целям. Одновременно, как указывает телеканал, в районе высадки десанта проходили столкновения с экстремистами. В ходе операции вышел из строя один из вертолетов американских сил, который позже был уничтожен ВВС США.

Целью операции в Идлибе, замечает телеканал Al Arabiya, была поимка одного из главарей террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Ранее Пентагон сообщил о проведении в среду вечером силами специального назначения операции на северо-западе Сирии. По данным американского военного ведомства, миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.