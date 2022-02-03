МИД Казахстана осудил возможные случаи незаконных задержаний во время беспорядков

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана осуждают возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами в ходе прошедших в начале января беспорядков. Об этом говорится в опубликованном в четверг комментарии МИД республики к обращению базирующейся в Нью-Йорке организации Human Rights Watch (HRW).

"В Министерство иностранных дел Республики Казахстан поступило обращение международной неправительственной организации HRW с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане. Кроме того, HRW была также опубликована информация о других нарушениях в отношении задержанных лиц. В этой связи заявляем следующее - Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. "Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта горячая линия. По данным Генеральной прокуратуры, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел", - пояснили в министерстве.

По его данным, для мониторинга соблюдения прав задержанных уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы. "Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным. Авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий", - следует из комментария.

В нем также отмечается, что Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. "В частности, достигнута договоренность о проведении встречи министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека", - добавили в МИД республики.

О ситуации в стране

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.