Лукашенко считает, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона. "Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса", - отметил президент.

Лукашенко заявил, что применение нелегитимных санкций дестабилизирует ситуацию в мире.

"Дестабилизации ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам", - сказал он.

По словам президента, Белоруссия активно работает на традиционных рынках, осваивает новые и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству все государства. "Нам есть, что предложить в промышленной сфере, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и многих других отраслях. Готовы также развивать доверительные отношения в культурной, образовательной, научной, спортивной и иных гуманитарных сферах", - подчеркнул белорусский лидер.