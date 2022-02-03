На границе Белоруссии со странами ЕС скопилось более 4 тыс. грузовиков

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Невыполнение контрольными службами стран Евросоюза норм пропуска транспортных средств через границу с Белоруссией привело к увеличению очередей из большегрузов в белорусских пунктах пропуска. Об этом сообщили в четверг в Государственном пограничном комитете.

По данным погранведомства, по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) на границе с Польшей, Литвой и Латвией скопилось 4 110 фур.

"За прошедшие сутки польские контрольные службы оформили всего 62% транспортных средств от установленной нормы, что привело к увеличению нагрузки на всем направлении", - отметили в погранкомитете. По его данным, в двух пунктах пропуска на выезде в Польшу скопилось 1 390 большегрузов. В комитете напомнили, что погранпереход "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны - "Брузги"), где норма пропуска в сутки является самой большой на всем направлении - 1 000 фур, остается закрытым. Оставшиеся два сопредельных пункта пропуска не справляются с потоком большегрузов, констатировали в Госпогранкомитете.

По его данным, в Литву за последние сутки проследовало 79% грузовиков от пропускной способности. В очереди на литовском направлении сейчас стоят 1 870 фур. В белорусском погранведомстве также сообщили, что латвийская сторона выполнила договоренности по пропуску машин на 93%. На границе с Латвией в двух белорусских КПП скопилось 850 фур.