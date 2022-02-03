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Еврокомиссия поддержала предложение Франции создать Совет Шенгена

В настоящее время за управление шенгенским пространством отвечает Совет ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия поддержала инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по реформе Шенгенского соглашения и созданию новой структуры - Совета Шенгенской зоны для более эффективного управления миграционными рисками. Об этом заявила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по прибытии в Лилль на неформальную встречу министров внутренних дел ЕС. Ее заявление транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Я поддерживаю предложение о создании Совета Шенгена. Нам нужно усилить политическое управление Шенгенской зоной. Это в полном объеме соответствует моим предложениям по реформированию шенгенского пространства, которые я представила в прошлом году", - сказала Йоханссон.

В настоящее время за управление шенгенским пространством отвечает Совет ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции.

Инициативу реформы Шенгенской зоны для более эффективного контроля внешних границ ЕС, включая создание Совета Шенгенской зоны, озвучил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС. Он пояснил, что "это связано с обострением миграционной проблемы и терроризмом, пришедшим на европейскую землю". Он заявил, что "Франция выступает за создание Совета Шенгенской зоны, с тем чтобы министры внутренних дел стран ЕС на регулярной основе могли принимать решения, утверждать соответствующие постановления, касающиеся, в частности, внешних границ".

Макрон также заявил, что считает важным создание "механизма солидарности", с помощью которого страны ЕС обязались бы распределять между собой мигрантов. Он призвал работать со странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов, в первую очередь, с государствами Африки и Ближнего Востока.

Франция 1 января вступила на ближайшие полгода в обязанности страны - председателя в ЕС. Представляя в январе на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства, Макрон сообщил, что одним из приоритетов Парижа в этот период станет разработка проекта реформы Шенгенской зоны.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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