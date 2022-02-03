Депутат Верховной рады попросил спикера пояснить применение кодовых слов при голосовании

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился к спикеру Руслану Стефанчуку по вопросу использования руководством Верховной рады кодовых слов, посредством которых депутатам от большинства подаются сигналы относительно того, как надо голосовать по тому или иному вопросу.

"Ко мне, как народному депутату, поступило обращение граждан, где содержатся аналитические материалы о применении во время заседания Верховной рады председательствующим кодовых слов, например "прошу поддержать" или "прошу определиться", которые сигнализируют народным депутатам о необходимости голосования "за" или "против", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в четверг и добавил, что направил соответствующее обращение главе парламента.

Депутат уточнил, что попросил Стефанчука "изложить позицию по применению в прошлом и применению в будущем спикером и первым вице-спикером Александром Корниенко кодовых слов во время голосования в Раде". Гончаренко уверен, что "в этом следует разобраться".

К применению таких кодовых слов, как ранее замечали украинские журналисты, прибегал и предыдущий спикер Рады Дмитрий Разумков. Так, было замечено, что перед голосованием Разумков обращался к депутатам с фразами "прошу определиться и голосовать" или "прошу поддержать и голосовать". Первая фраза, как предполагается, означала призыв не поддерживать инициативу, а вторая - проголосовать "за".