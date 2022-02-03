Парламент Черногории не поддержал повестку дня об отставке вице-премьера

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Скупщина (парламент) Черногории на чрезвычайном заседании по инициативе премьер-министра Здравко Кривокапича по вопросу об отставке вице-премьера Дритана Абазовича не принял повестку дня. Таким образом, вице-премьер Абазович сохранил свой пост. Трансляцию заседания вела в четверг пресс-служба парламента.

На предложенной премьером Кривокапичем повестке дня стояли два вопроса: отставка вице-премьера Абазовича и назначение на его место министра финансов Милойко Спаича.

"Ставим на голосование повестку дня. Всего 77, "за" - 20, воздержались - 46, "против" - 11. Констатирую, что предложенная повестка дня не набрала необходимого большинства. Закрываю первое внеочередное заседание в 2022 году", - заявил спикер парламента Алекса Бечич.

19 января 2022 года депутаты гражданского движения URA во главе с Дританом Абазовичем, а также ряда оппозиционных партий Черногории внесли в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству, заявив о намерении сформировать правительство меньшинства.

В ответ премьер-министр Здравко Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - вице-премьера Дритана Абазовича. Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству будет проведено 4 февраля.