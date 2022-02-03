Чехия и Польша подписали соглашение по шахте "Туров"

ПРАГА/ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры Чехии и Польши Петр Фиала и Матеуш Моравецкий, который посетил в четверг с визитом Прагу, подписали соглашение об урегулировании спора в приграничном регионе между странами по поводу угледобывающей шахты "Туров". Об сообщил журналистам на совместной пресс-конференции глава чешского кабмина.

"Мы подписали соглашение [об урегулировании спора] о шахте "Туров", - сказал Фиала. Он проинформировал, что "этому предшествовали длительные и сложные переговоры сторон". Польша, по его словам, учла все претензии Чехии и стороны пришли к соглашению по руднику при полном взаимном удовлетворении. Прага намерена отозвать иск к Варшаве из суда ЕС.

Премьер Чехии также проинформировал, что он с Моравецким обсудил "самый широкий круг вопросов". Речь шла о ситуации вокруг Украины, энергетической безопасности Евросоюза, а также о расширении чешско-польского сотрудничества во всех областях.

Премьер Польши посетил Чехию впервые за последние почти пять лет. В последний раз глава правительства этой страны побывал в республике 15 ноября 2018 года.

Фиала заявил 19 января, что республика отзовет из суда ЕС иск к Польше по шахте "Туров", если сторонам удастся заключить межправительственное соглашение об урегулировании спора по данному руднику.

Иск по делу

Польша рассчитывает, что Чехия немедленно отзовет иск по делу об угледобывающей шахте из Суда ЕС в Люксембурге. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я надеюсь, я убежден, что, в соответствии с нашей договоренностью, сегодня или завтра - надеюсь, что сегодня, - Чехия отзовет свой иск из Суда ЕС в Люксембурге, и эта проблема перестанет существовать", - сказал он.

"Если говорить о дальнейшей судьбе штрафов, которые, на наш взгляд были наложены несправедливо, то эта проблема исчезает вместе с отзывом иска", - указал глава польского правительства.

Как напомнил Моравецкий, Польша не могла закрыть шахту "Туров", так как она вместе с электростанцией снабжает электроэнергией большой регион и дает 20 тыс. рабочих мест. "Шахта "Туров" и электростанция будут без перерывов функционировать и поставлять электроэнергию всем жителям Нижней Силезии и не только", - отметил он.

"Подписание этого соглашения имеет для нас фундаментальное значение, так как завершает период заморозки хороших польско-чешских отношений, которые до "Турова" прекрасно развивались, - сказал Моравецкий. - Мы открываем новый раздел в хорошем настроении и с оптимизмом смотря в будущее". "Это нам необходимо на восточном фланге ЕС и НАТО, потому что рядом, на востоке, собираются грозовые тучи для европейской безопасности", - добавил он.

Суть спора

В конце февраля 2021 года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.

Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики. Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).