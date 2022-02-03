Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-службой Белого дома письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", - отмечается в документе. В нем уточняется, что в результате операции был уничтожен главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

В заявлении подчеркивается, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет.