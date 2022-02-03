В ЛНР назвали заявления Кулебы и Данилова о "Минске-2" противоречащими позиции Зеленского

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о невозможности реализации минских соглашений противоречат официальной позиции офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Пока офис президента Украины уверяет западных партнеров в приверженности минским соглашениям, назначенные им высокопоставленные чиновники категорически отвергают возможность их реализации, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. - Возникает логичный вопрос: а всякие Даниловы-Кулебы вообще понимают, что своим словоблудием, предназначенным исключительно для внутриукраинского потребления, они противоречат не только официально заявленной внешней позиции офиса президента, но и своим обязательствам по минским соглашениям?".

Ковшарь считает, что Данилов и Кулеба своими заявлениями о невозможности реализации минских договоренностей пытаются успокоить "украинское радикально-националистическое решительно-агрессивное меньшинство". В это же время, отмечает она, Зеленский и его офис "отчаянно заверяют мировое сообщество в приверженности Украины разрешению конфликта в Донбассе мирным путем на основе минских соглашений, а "нормандская четверка" ищет пути для налаживания в Контактной группе в этих целях продуктивного диалога". "Согласно формальной логике, из двух противоположных официально заявленных позиций одна должна быть ложной. Отсюда второй вопрос: кто врет? Офис президента своим западным партнерам? Или господа Данилов и Кулеба украинскому обществу?" - подытожила представитель ЛНР.

Заявления Кулебы и Данилова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью польской газете Rzeczpospolita исключил предоставление Донбассу особого статуса и права вето. А секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что реализация минских соглашений приведет к уничтожению Украины и выполнить их невозможно.

Глава ЛНР Леонид Пасечник со своей стороны посоветовал главе украинского МИД внимательно изучить минские соглашения, а также отметил, что риторика Киева все чаще демонстрирует желание властей выйти из "Минска-2".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по воплощению в жизнь минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.