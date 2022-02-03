Госдеп объявил о санкциях против индонезийской организации World Human Care

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент объявил в четверг о введении санкций против индонезийской организации World Human Care, обвинив ее в финансировании терроризма.

"Организация предоставляла финансовую поддержку Индонезийскому совету моджахедов (MMI) - базирующейся в Индонезии террористической группировке",- говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"World Human Care обеспечивала финансовую поддержку действиям MMI в Сирии под предлогом оказания гуманитарной помощи",- отмечается в заявлении. "Действия World Human Care заслуживают осуждения не только потому, что она поддерживает террористические организации, но и потому, что подрывает работу и репутацию тех, кто действительно оказывает гуманитарную помощь по всему миру",- заявил Прайс.

США примут меры для разоблачения и срыва действий Индонезийского совета моджахедов по использованию гуманитарной организации в качестве прикрытия для сбора и передачи нелегальных денежных средств, говорится в сообщении.