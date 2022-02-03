В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы МВД Украины

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" зарегистрировала в Верховной раде проект постановления об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом сообщается в четверг на сайте украинского парламента.

"Проект постановления подан с целью освободить Монастырского Дениса Анатольевича с должности министра внутренних дел Украины ввиду его неудовлетворительной деятельности и несоответствия занимаемой должности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициаторы документа приводят факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении министром своих обязанностей. В пояснительной записке уточняется, что речь идет о препятствовании со стороны правоохранителей акциям сторонников Порошенко у Печерского районного суда Киева 17 и 19 января и задержании под Верховной радой активистов движения SaveFop 25 января. Последним чрезвычайным событием авторы постановления назвали инцидент с депутатом Александром Трухиным, который пытался дать взятку полицейским и избежать ответственности после совершения ДТП, из-за чего впоследствии был исключен из президентской фракции "Слуга народа".

Верховная рада 16 июля прошлого года назначила Монастырского главой МВД. До этого он был избран депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" и в парламенте занимал пост председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности.