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ООН выступает за свободную работу СМИ во всем мире

Офис генсека прокомментировал ситуацию вокруг телеканала RT DE в ФРГ и работы DW в России

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций поддерживает свободную работу СМИ во всем мире. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ситуацию вокруг телеканала RT DE в ФРГ и работы DW в России.

"В целом мы выступаем за свободное вещание СМИ", - сказал Хак.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ закрывает корреспондентский пункт DW в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро DW, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE, иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

Среди мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. На соответствующем этапе ответных мер российская сторона предусматривает также прекращение спутникового и иного вещания DW на территории страны.

Комиссия по надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

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