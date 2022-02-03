Псаки: США говорят Китаю, что дестабилизация в Европе скажется на его интересах

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. США продолжают привлекать внимание Китая к тому, как дестабилизация ситуации в Европе скажется на его интересах. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который направился в Нью-Йорк.

Представителя Белого дома попросили рассказать о реакции США на предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Есть дипломатические встречи, которые проводятся постоянно", - сказала в ответ Псаки, напомнив, что в конце января состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И.

"[Блинкен] акцентировал внимание на рисках для глобальной безопасности и экономики, связанных с дальнейшей агрессией РФ в отношении Украины, а также заявил, что деэскалация и дипломатия - это надежный путь вперед. Это сообщение, которое мы продолжаем передавать. Это включает и тот факт, что дестабилизирующий конфликт в Европе окажет воздействие на интересы Китая во всем мире. Китай, без сомнений, знает об этом, но у нас есть свои собственные средства коммуникации через коллег. Мы продолжим это делать и продолжим отстаивать то, что, по нашему мнению, должно являться глобальными ценностями", - добавила она.

Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится в Пекине 4 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.